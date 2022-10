Detuvieron a una mujer y buscan a su novio por el asesinato del empresario Andrés Blaquier

El empresario Andrés Blaquier fue asesinado de un balazo al ser asaltado por dos “motochorros” que le robaron el rodado con el que se movilizaba por la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Pilar, y por el crimen detuvieron a una sospechosa y buscan a su novio, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales. En tanto, la joven, identificada como Brisa de los Ángeles Villareal (18) se negó a declarar esta tarde ante el fiscal Gonzalo Agüero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, quien pidió que continúe detenida por el delito de “homicidio en ocasión de robo. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el joven buscado sería el autor material del homicidio de dicho miembro de la familia Ledesma. Tanto el pedido de detención formal de Villareal como la aprehensión de González fue solicitada por el fiscal al Juzgado de Garantías 6 de San Isidro, a cargo de Nicolás Cevallos. El hecho ocurrió el sábado por la noche, en el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde la víctima, de 62 años, circulaba junto a su esposa en una moto BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia. Según las fuentes, el empresario fue abordado por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle. De acuerdo a los pesquisas, en esas circunstancias, uno de los asaltantes efectuó varios disparos contra Blaquier. “En el lugar se halló una vaina servida y un plomo calibre 9 milímetros”, expresó a Télam un vocero judicial. La víctima recibió un tiro en el pecho, al tiempo que su esposa resultó ilesa, indicaron los informantes. Los principales testigos del hecho fueron una pareja amiga de la víctima que venían en otra moto acompañándolos a pocos metros de distancia Tras la agresión armada, uno de los delincuentes se apoderó de la moto del empresario y escapó junto a su cómplice. Por su parte, Blaquier fue trasladado al Hospital de Pilar en el que murió poco después a raíz de la herida de bala sufrida durante el asalto. En tanto, minutos más tarde del crimen, el delincuente que huyó con la moto de la víctima perdió el control de la misma a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana, donde abandonó el rodado y siguió la fuga con su cómplice. Luego, mediante los datos aportados por testigos y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la autopista y sus alrededores, personal de la comisaría 5ta. y de la Subdirección Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar identificaron al presunto autor material del crimen y a su novia como cómplice. Los pesquisas también llegaron a esta pareja a partir del modus operandis con el que se cometió el hecho, en función de que el principal sospechoso tendría antecedentes penales por otros robos. “Como menor tuvo involucrado en múltiples investigaciones por robos en la zona”, explicó un investigador. Los investigadores tratan de dar con el novio, que logró huir tras perpetrar el crimen. De acuerdo a los voceros, el fiscal de la causa, Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, dispuso una serie de cinco allanamientos de urgencia en distintos inmuebles ubicados en la zona de la localidad de Lagormasino. En uno de esos procedimientos, en la calle Haití al 4300 de ese medio, el personal policial aprehendió a una joven de 18 años, identificada como Brisa de los Ángeles Villareal; en tanto continuaban las diligencias en procura de localizar al principal sospechoso. Y en los otros allanamientos, los efectivos identificaron a familiares de los sospechosos y buscaron elementos de interés para la causa, como el casco y la moto utilizados en el asalto. En tanto, la operación de autopsia que se realizó esta mañana en la morgue del hospital de San Fernando indicó que Blaquier falleció de un disparo en el tórax, señalaron las fuentes. Por otro lado, la firma Ledesma difundió esta tarde un comunicado de prensa en el que confirmó el hecho y expresó su “profunda tristeza” por lo ocurrido. En el comunicado se precisó que Blaquier “era el director del Negocio Agropecuario de Ledesma, y primo hermano de los actuales accionistas de la compañía”. “Andrés tenía 62 años, era ingeniero agrónomo y gerente general de La Biznaga, el negocio agropecuario de Ledesma en la Pampa Húmeda que se asienta sobre cuatro establecimientos en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos”, se indicó. “Fue una persona entrañable, con gran amor a la Argentina, su país, y mucha pasión por lo que hacía. Tenía un amplio conocimiento de la actividad agropecuaria en la Pampa Húmeda, a la que dedicó su vida. Hoy lo despedimos con honda pena”, finalizó el comunicado. Por otra parte, allegados al empresario realizaron una petición en la página web Change.org (https://www.change.org/p/frenen-a-los-motochorros-hagan-algo) en la que les piden “al Gobierno Nacional, a los gobierno provinciales y municipales que nos liberen de los motochorros”. La petición tenía al menos 3.600 firmas en las primeras horas de haber sido publicada. Una de las familias más ricas del país Andrés Blaquier, ingeniero agrónomo de 62 años, era sobrino de Carlos Pedro Blaquier, e integrante de la familia Ledesma, una de las más ricas del país en base al ranking elaborado por la revista Forbes. La familia Ledesma -con 110 años de historia- se ubica en el vigésimo cuarto lugar, con un patrimonio valuado en más de US$490 millones y 110 años de historia. El empresario asesinado. La base de Ingenio Ledesma, que emplea alrededor de 7.000 personas, se sitúa en la provincia de Jujuy, con 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de la caña de azúcar. La unidad de negocios de Ledesma que estaba a cargo de Andrés Blaquier de manera directa era la firma La Biznaga, dedicada al negocio agropecuario con 52.000 hectáreas propias repartidas en diferentes campos de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Al momento de su fallecimiento, Blaquier se domiciliaba en la localidad bonaerense de Presidente Derqui. “Con profunda tristeza, comunicamos que en la noche del sábado falleció Andrés Blaquier, director del Negocio Agropecuario de Ledesma. Andrés iba a bordo de su moto junto a su esposa por la Autopista Panamericana, a la altura del km 50, cuando fue asaltado y recibió disparos, uno de los cuales impactó en su pecho. Los delincuentes huyeron y él fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero falleció. Su mujer resultó ilesa”, informó en la mañana del domingo la empresa Lesdesma en un comunicado.

Both comments and pings are currently closed.