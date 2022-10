Comenzó el histórico balotaje entre Lula y Bolsonaro

Los brasileños votan en el balotaje de la elección presidencial entre el mandatario Jair Bolsonaro y su rival Luiz Inácio Lula da Silva, unos históricos comicios para los cuales fueron convocados 156 millones de personas. Las mesas abrieron a las 8 y cerrarán a las 17 (la misma hora que en Argentina), tras lo cual comenzará la divulgación en tiempo real de los resultados gracias al sistema de urnas electrónicas. El presidente Bolsonaro, de 67 años, votó apenas abrieron las mesas en una escuela en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro y dijo que esperaba vencer “si Dios quiere” y “por el bien de Brasil” . Tenemos “expectativas de victoria para el bien de Brasil. Solo hemos tenido buenas noticias en los últimos días. Si Dios quiere seremos victoriosos hoy a la tarde”, dijo Bolsonaro a periodistas luego de votar. El mandatario de ultraderecha llegó a la escuela en el barrio Villa Militar, en el oeste de Río de Janeiro, minutos antes de la apertura de las mesas, escoltado por una caravana de autos negros y vestido con la camiseta del seleccionado de fútbol de Brasil. Seguido por un enjambre de periodistas, Bolsonaro se acercó a saludar a sus seguidores al bajar de su auto, y luego debió esperar a que fueran las 8, la hora de la apertura de las mesas, para que lo dejaran ingresar a la escuela. El expresidente Lula, de 77 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT), tenía previsto votar en San Pablo. En esta elección de tensión elevada, también se elegirán en balotaje 12 gobernadores en estados de los cuales los más importantes son San Pablo, Río Grande do Sul y Pernambuco. Los comicios coronan una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno a la democracia, que incluyó ataques en los que murieron al menos tres seguidores de Lula a manos de partidarios de Bolsonaro. El sábado por la tarde, una diputada bolsonarista, Carla Zambelli, fue filmada persiguiendo con sus custodios con una pistola en la mano a un militante lulista en San Pablo, una muestra de la avanzada del sector más extremista del oficialismo a horas del inicio de la apertura de las urnas. La últimas encuestas fueron divulgadas el sábado a la noche. Lula tiene una intención de voto del 52% contra el 48% del presidente, en una situación de empate técnico dentro del margen de error, según el sondeo del instituto Datafolha. Como el margen de error es de dos puntos para más o para menos, es probable una situación de empate pero según el comunicado de Datafolha “hay más probabilidades de que Lula pueda estar liderando”. El sondeo confirma la tendencia de una reducción de la distancia por parte de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral, luego de que perdiera por 48,4% a 43,3% en la primera vuelta electoral. La TV Globo divulgó una encuesta de Ipec que otorgó 54% a Lula contra 46 a Bolsonaro.

