Construyen aulas, talleres y un auditorio en la Escuela Técnica N° 5 de Calzada

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo las obras de refacción en la Escuela Técnica Nº5 de Rafael Calzada, una de las 30 nuevas instituciones educativas creadas desde el año 2015. Los trabajos, que actualmente se concentran en el reacondicionamiento de las estructuras existentes, se llevan adelante en el establecimiento ubicado en Jorge N°3838, dentro del predio de la Congregación del Verbo Divino de la mencionada localidad browniana. Las obras se realizan en el edificio y el galpón existente, en una extensión de 4000 metros cuadrados, donde se avanza con la creación de once nuevas aulas, un salón de espacios múltiples, espacio para talleres, núcleos sanitarios, las correspondientes dependencias administrativas y un auditorio general. Con ese objetivo, las mejoras tienen que ver con trabajos de refacción e infraestructura tanto en el interior, en los techos y también en la zona del patio. Cabe destacar que actualmente las clases en dicho establecimiento se realizan con normalidad en las tres aulas existentes. Mariano Cascallares remarcó que “desde el inicio de la gestión del equipo municipal se crearon tres nuevas escuelas técnicas en el distrito: la N°4 en el Parque Industrial, la Escuela Agraria y la Escuela Técnica N°5”. Consideró, en ese sentido, que es “de vital importancia continuar gestionando para mejorar el sistema educativo browniano en todos niveles, pero especialmente en lo que respecta a la Educación Técnica porque con más escuelas técnicas promovemos la producción y el trabajo”. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani subrayó que la puesta en valor del edificio “es trascendental para garantizar una educación pública de calidad”, al tiempo que recordó que en estos seis años de gestión se crearon más de 30 establecimientos educativos nuevos”.

