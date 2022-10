Lanzarán una nueva edición de Previaje: ¿cuándo será?

Tras la inauguración de los Juegos Evita, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matias Lammens, confirmó que habrá una cuarta temporada de PreViaje para el 2023. Al igual que su tercera edición, se espera que el programa priorice la temporada baja. De esta manera, el anterior sirvió para incentivar los viajes en la temporada baja entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre de este 2022, y las personas que lo aprovecharon accedieron a un reintegro del 50% de los gastos turísticos para utilizarlos en hospedajes y estadías.

“Lo tenemos en el presupuesto del año que viene. Vamos a tener una edición para los meses de temporada baja” explicó Lammens al diario La Capital de Mar del Plata y agregó que “seguramente sea para el primer semestre. Me lo imagino entre abril y mayo o junio”.Además aseguró que el próximo desafío es mejorar la infraestructura de los destinos turísticos.

