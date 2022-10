Kicillof recibe a los gremios estatales por un nuevo acuerdo salarial

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibirá este lunes a representantes de gremios estatales para formularles una propuesta de mejora salarial para los últimos meses del año. El pasado viernes, representantes del Gobierno habían mantenido reuniones informales con los gremios ATE, UPCN y FEGEPPBA, que nuclean a los estatales de la ley 10.430 (administración pública bonaerense), y con los del Frente de Unidad Docente. Tanto Kicillof como el ministro de Hacienda, Pablo López, presentan la propuesta salarial en la Casa de Gobierno, en La Plata, informaron fuentes oficiales. La provincia y los sindicatos firmaron en febrero pasado un acuerdo que contempló un incremento del 42%, que en mayo se elevó al 60%. Luego, en septiembre, se sumó un 10%. Ante el crecimiento de la inflación, en el último tiempo los gremios pidieron una recomposición salarial para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

