Día de la Lealtad: tres actos, sin Alberto Fernández el peronismo celebra el 17 de Octubre

Este lunes se conmemora el 77° aniversario del Día de la Lealtad Peronista y celebrará la gesta dividido en tres actos. Así se verá durante la jornada, en la que los distintos sectores que conforman el Frente de Todos (FdT) y el sindicalismo van a conmemorar el hito fundacional del movimiento con distintas convocatorias. El presidente Alberto Fernández avisó que no participará de los eventos programados para hoy. Por un lado, habrá un acto en Obras Sanitarias que organizan los gremios de la CGT más cercanos al presidente Alberto Fernández. Por su parte, los sindicatos afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a La Cámpora, el PJ bonaerense y otras organizaciones sociales, realizarán una marcha que confluirá en Plaza de Mayo. Además el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales, llevarán a cabo un “Cabildo abierto” en La Matanza, mientras que las 62 Organizaciones Peronistas concretarán un acto en La Plata, entre otros encuentros que habrá en el interior. Acto de la CGT en Obras Sanitarias Desde las 11, la mesa chica de la conducción de la central obrera, con Héctor Daer y Carlos Acuña, organizará un acto en el estadio de Obras Sanitarias. En medio de la celebración el sindicalismo clásico aprovechará para lanzar la “Corriente Político-Sindical Peronista”, con la que intentará discutir “el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas”. Alberto Fernández y la nueva ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, no habían sido invitados a ninguna de las convocatorias del día de hoy. Acto del kirchnerismo Por otro lado, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lidera el camionero Pablo Moyano, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce el bancario Sergio Palazzo más las dos CTA, participarán de la marcha a Plaza de Mayo junto a La Cámpora y el PJ bonaerense que preside el diputado Máximo Kirchner. Tal como anticipó Ámbito, tanto la CGT como el sindicalismo ligado al kirchnerismo o los “independientes” muestran una cierta “indiferencia” hacia Alberto Fernández, quien paradójicamente provocó la última gran crisis en el seno de la organización cuando les ofreció una cena a los “gordos” y a los “independientes” en Olivos y marginó a Pablo Moyano. Por eso, este lunes, bajo la consigna “Unidad nacional por la soberanía con justicia social”, la marcha que reunirá al sindicalismo moyanista y los sectores del kirchnerismo tendrá su epicentro en Plaza de Mayo a las 16. Las distintas vertientes comenzarán a concentrarse a partir del mediodía en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, principalmente irán desde Diagonal Norte y 9 de julio a las inmediaciones de la Casa Rosada. Movimientos sociales y las 62 organizaciones En tanto, el Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, organizará a las 15, junto a otros movimientos populares, un “Cabildo abierto” en el estadio del club Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza. Entre las decenas de actos que habrá en los distintos municipios, las 62 Organizaciones Peronistas realizarán a las 18 un acto propio por el Día de la Lealtad en el Club Atenas de La Plata. Primero, los movimientos sociales oficialistas harán un Cabildo Abierto de la militancia popular en el partido bonaerense de La Matanza. La actividad, que está prevista para las 15:00 en el Estadio de Laferrere, y es impulsada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la 22 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Organizaciones Libres del Pueblo, Movimiento Popular La Resistencia, Pueblo Unido, y Patria Nueva, entre otros. Por otro lado, las 62 Organizaciones Peronistas, tradicional brazo político del sindicalismo que conduce el titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, comunicó que llevará adelante su propio acto el lunes a las 18 en el Estadio de Atenas, en la ciudad de La Plata.

