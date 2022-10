La CGT celebró el aumento del mínimo no imponible para Ganancias

La CGT avaló la elevación del mínimo no imponible para deducir el Impuesto a las Ganancias anunciado por el Gobierno y dijo: “queremos expresar nuestro apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa, quienes dispusieron que a partir del 1º de noviembre” ese haber “aumente a los fines de que los incrementos salariales conseguidos a través de paritarias no sean consumidos por este impuesto”. Además, la CGT sostuvo en un comunicado: “Saludamos la recomposición salarial en las distintas actividades a través del mecanismo de negociación paritaria y reconocemos el esfuerzo que realiza en esta oportunidad el Estado Nacional para acompañar ese proceso”.

