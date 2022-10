Cascallares y Fabiani participaron de la Expo Feria de la Educación Especial

Los Estudiantes y docentes de la Educación Especial, junto a integrantes de los talleres protegidos de nuestro distrito, fueron protagonistas este viernes 14 de octubre de la edición número 31 de la Expo Ferial en la Plaza Brown acompañados por Mariano Cascallares y por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. En este nuevo año, la jornada incluyó diversos stands de los diferentes establecimientos con el objetivo de visibilizar el trabajo y las producciones de las instituciones, no sólo en sus talleres sino también en todos los aspectos pedagógicos. En este sentido, en las distintas mesas, los vecinos y vecinas que visitaron la muestra pudieron encontrar artesanías, creaciones artísticas, proyectos de huerta y alimentos, entre muchos otros. En tanto que en el escenario principal, hubo diversos shows artísticos, de danza y también musicales. Durante el emotivo acto, además, se entregaron distinciones a docentes que cumplieron 25 años de servicio y también a maestras que concretaron su último año de servicio para jubilarse. “Nos pone muy contentos colaborar como Estado municipal para la realización de esta iniciativa tan hermosa que apunta a potenciar la igualdad de oportunidades y la inclusión”, sostuvo Juan Fabiani, durante su alocución. Por su parte, Mariano Cascallares, destacó “el enorme trabajo cotidiano que realizan las escuelas de educación especial y los talleres protegidos de Almirante Brown”, al tiempo que subrayó “el compromiso y la dedicación de todos los estudiantes que trabajaron para esta muestra tan tradicional y tan importante”. En la jornada que se extendió durante todo el día, Cascallares y Fabiani recorrieron los distintos stands y dialogaron con los vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de la muestra. De la actividad participaron también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la inspectora Jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión; la inspectora de la Modalidad de Educación Especial, Paola Vicente; y la delegada María José Zandonadi, además de directivos y directivas de escuelas de educación especial y talleres protegidos.

Both comments and pings are currently closed.