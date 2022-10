Denunciaron a María Eugenia Vidal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El abogado Yamil Castro Bianchi presentó una denuncia contra María Eugenia Vidal por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su presentación, el letrado sostiene que existen “inconsistencias” en la declaración jurada de la ex gobernadora de la Provincia, fundamentalmente por la compra de ese departamento. La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo. La palabra de Tailhade El diputado nacional, por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade recordó que la ex mandataria bonaerense “tenía una hipoteca a diez años para financiar la compra” y que declaró haber “cancelado 70.000 dólares en un año”. “¿Cómo lo hizo si no había trabajado? Es una desprolijidad tras otra. Lo que hay que averiguar es de dónde salió la plata con la que se compró esa vivienda”, afirmó el legislador La operación de compra del departamento fue realizada a través del Banco Provincia de Buenos Aires, cuando ella todavía era Gobernadora y Mario Biondi, padre de la vendedora del departamento y amiga de la diputada Brenda Biondi, era directivo de la entidad financiera. “Hay que ver que hay detrás de todo esto. Mas allá del hecho puntual de corrupción, se puede tirar el hilo de los curros que hubo en el Banco Provincia durante la gestión de Vidal”, puntualizó.

