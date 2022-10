El municipio y la UNAB brindaron un seminario de gestión publica con presencia internacional

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), llevó adelante un seminario internacional sobre tendencias globales para la innovación en la gestión, a cargo de la profesora y politóloga oriunda de Italia, Silvia Bolgherini. La actividad se llevó adelante en el Salón Azul de la Casa de la Cultura, y contó con la participación de Mariano Cascallares, del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, del rector de la UNAB, Pablo Domenechini, del presidente de la SAAP, Gustavo Dufour, y de la mencionada docente de Ciencia Política perteneciente a la Universidad de Perugia, Italia. “Para nosotros es una alegría muy grande recibir a Silva (Bolgherini) para potenciar todo el trabajo articulado con nuestra universidad y la SAAP. Es importante pensar estrategias en un mundo que cada día nos genera nuevos desafíos y en el que los gobiernos locales son actores protagonistas”, sostuvo Mariano Cascallares. En este sentido, apuntó que “en este contexto, el desafío es formarnos y pensar las políticas públicas de diferentes maneras para dar más y mejores respuestas a nuestros vecinos y vecinas”. Fabiani, en tanto, subrayó que “esta actividad sirve muchísimo para incorporar conocimientos y pensar estratégicamente el futuro de Almirante Brown y de toda nuestra región”. Durante el seminario se abordó la temática de innovación a nivel local como propuesta para responder a los principales desafíos globales y estuvo dirigido a funcionarios municipales y decisores gubernamentales de nuestra región, al conjunto de la comunidad académica y en particular a los institutos de investigación dedicados a la ciencia política, la gestión pública y disciplinas afines. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis; secretarios, secretarias, subsecretarios y subsecretarias de Almirante Brown, concejales y concejalas, delegados y delegadas municipales y representantes de diferentes ejecutivos municipales y comunidades universitarias.

Both comments and pings are currently closed.