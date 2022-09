El FdT realizará actividades en tres plazas porteñas en apoyo a Cristina Kirchner

El Frente de Todos (FDT) porteño anunció que realizará este sábado diferentes actividades en tres plazas de la ciudad de Buenos Aires en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el intento de magnicidio que sufrió el jueves 1 de septiembre. Tras realizar el último fin de semana un acto en el Parque Lezama con la participación de todos los sectores de la coalición oficialista, el FdT porteño volverá a las plazas para expresar su apoyo a la Vicepresidenta y la defensa de la democracia, con el lema “El pueblo cuida a Cristina”. Una de las convocatorias está prevista a partir de las 16 en la plaza de Pappo, en Villa Mitre, ubicada en Juan B. Justo y Boyacá. Los organizadores señalaron que el objetivo del encuentro es “debatir y organizarnos en la defensa de Cristina, que es la defensa de la democracia” “Sumáte a este encuentro por la democracia y por la Patria. Sumáte a defender a Cristina”, publicó en sus redes sociales el senador porteño y presidente del PJ de la Ciudad, Mariano Recalde. La convocatoria se realiza en la previa del inicio del alegato por parte de la defensa de la exmandataria en el juicio conocido como Vialidad, que comenzará el lunes. Ese encuentro también fue promovido por los legisladores porteños Claudia Neira y Matías Barroetaveña, junto a la secretaria general de la Renace, Camila Carrillo. La otra convocatoria será a las 15 en la plaza Boedo, ubicada en Carlos Calvo y Sánchez de Loria, donde se concentrarán los legisladores Leandro Santoro, Javier Andrade, Magui Tiesso y dirigentes como Lorena Pokoik, Raúl Sánchez, Lisandro Teszkiewicz y Noemi Fernández. Otro de los eventos, bautizado “Cristina somos todos”, comenzará a las 15 en el barrio de Caballito, en la plaza Giordano Bruno, ubicada en Honorio Pueyrredón lindante con las vías del Ferrocarril Sarmiento. La cita es en tres plazas emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Florencia Downes. Los organizadores señalaron que el objetivo del encuentro es “debatir y organizarnos en la defensa de Cristina, que es la defensa de la democracia”. Entre los asistentes, estarán el exvicepresidente Amado Boudou y la diputada nacional Paula Penacca, anunciaron a través de las redes sociales.

