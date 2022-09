Maratón Solidaria 5K por el Cincuentenario de la UNLZ

En el marco de los festejos por los 50 años de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el próximo domingo 2 de octubre se realizará una Maratón del Cincuentenario a beneficio de instituciones de bien público. Con sede en el Campo de Deportes de la UNLZ, el evento comenzará a las 9hs, y se correrán 5 kilómetros dentro del predio. El evento contará con la participación especial de Carlos Gats, exatleta argentino especializado en carreras de velocidad y ex preparador físico de Las Leonas. Compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000. Es récord nacional en 100 y 200 metros al aire libre y 200 metros en pista cubierta. Para participar de la Maratón, que será abierta a toda la comunidad, es requisito ser mayor de 18 años e inscribirse a través del formulario que se encuentra en www.unlz.edu.ar . Además, se deberá adjuntar una Declaración Jurada de Salud que se encuentra y fotocopia de carnet de Obra Social (en caso de poseer). Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de septiembre. El día de la carrera se solicita traer un alimento no perecedero que será donado a instituciones de bien público. Ficha de inscripción: https://bit.ly/3dbzZNK

