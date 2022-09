En dos jornadas descentralizadas, zoonosis Brown vacunó y desparasitó a 4500 animales

En el transcurso de dos jornadas realizadas en las 12 localidades de nuestro distrito, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown desparasitó y le aplicó la vacuna antirrábica a 4500 perros y gatos en el marco de la celebración, el próximo 28 de septiembre, del “Día Mundial contra la Rabia”. En efecto, miles de vecinas y vecinos se acercaron a las delegaciones municipales, a las plazas y las instituciones para completar la vacunación de los animales en forma descentralizada cerca de sus hogares y sin la necesidad de trasladarse hasta Zoonosis. Con estas campañas en las localidades y en los barrios, la prestigiosa institución de la Comuna browniana potencia los operativos de vacunación antirrábica itinerantes en las localidades y en los barrios. El sábado 11 y también ayer, sábado 18 del mes en curso, miles de vecinas y vecinos, e incluso familias enteras, se acercaron a los puestos sin turno previo y pudieron inmunizar a su perro o gato de forma segura y gratuita. Durante todo el presente mes Zoonosis Brown promueve acciones y actividades de prevención y vacunación de los animales. “Almirante Brown es el primer municipio no eutanásico de la Provincia. Y nuestro Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis posee un programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas que es modelo en el país. A ello le sumamos acciones como las de estas jornadas vacunando y desparasitando”, indicó Mariano Cascallares. Mientras tanto el intendente interino Juan Fabiani destacó el trabajo de todo el equipo de Zoonosis de Almirante Brown y le agradeció a las vecinas y los vecinos que se acercaron con sus animales. Estas dos jornadas que se desarrollaron durante los últimos sábados del mes en curso se repetirán en el transcurso del presente mes con el objetivo de replicar dicha iniciativa en cada vez más puntos del distrito.

