Detuvieron a un joven que amenazó por Instagram con atentar contra un shopping de Avellaneda

Un joven fue apresado acusado de realizar amenazas a través de las redes sociales en las que manifestaba su idea de atentar contra un centro comercial, situación que fue alertada desde la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI). (Foto: Prefectura Naval Argentina). Un joven fue detenido acusado de realizar amenazas públicas a través de las redes sociales en las que hacía referencia de sus intenciones de realizar un atentado contra un centro comercial de la localidad bonaerense de Avellaneda, algo que fue alertado desde la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), indicaron este domingo fuentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La detención se concretó luego de que personal de la PNA allanó un domicilio en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense. Según informaron fuentes de esa fuerza federal, el joven detenido había realizado amenazas intimidatorias mediante un usuario de la red social Instagram en la que presuntamente manifestó sus intenciones de atentar contra un shopping de la localidad bonaerense de Avellaneda. El operativo fue resultado de una alerta emitida desde la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), que fue aportada a la División Investigaciones de Ciberdelitos por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y judicializada ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Efectivos de Ciberdelitos de dicha institución llevaron a cabo una investigación y el análisis de datos para localizar el origen de las amenazas. De esta forma, siguiendo indicaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, cuyo titular es Luis Armella, Prefectura registró la vivienda e identificó al principal investigado, quien residía con sus padres. Además, durante el operativo, se incautaron cuatro celulares, una CPU y documentación de interés para aportar datos a la causa, añadieron las fuentes.

Both comments and pings are currently closed.