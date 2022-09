Zoonosis brown vacunó y desparasitó a 2500 animales durante una jornada en las localidades

El Municipio de Almirante Brown informó que un total de 2500 perros y gatos fueron desparasitados y recibieron la vacunación antirrábica durante la jornada itinerante realizada este sábado 10 de septiembre por Zoonosis Brown en las delegaciones municipales, plazas e instituciones de las doce localidades de nuestro distrito. De ese modo, la prestigiosa institución de la Comuna browniana está potenciando los operativos de vacunación antirrábica itinerantes en las localidades y en los barrios. Miles de vecinas y vecinos, e incluso familias enteras, se acercaron a los puestos sin turno previo y pudieron inmunizar a su perro o gato de forma segura y gratuita. Esta iniciativa se lleva adelante en el marco de la conmemoración, el 28 de septiembre próximo, del Día Mundial contra la Rabia. Por ese motivo durante todo el presente mes Zoonosis Brown promueve acciones y actividades de prevención y vacunación de los animales. “Continuamos con servicios descentralizados para los vecinos y vecinas logrando cada vez mayor eficiencia en nuestras políticas sanitarias con la tarea que realiza Zoonosis Brown”, indicó Mariano Cascallares, mientras que el intendente interino Juan Fabiani destacó el trabajo de todo el equipo de Zoonosis de Almirante Brown y le agradeció a las vecinas y los vecinos que se acercaron con sus animales. Esta primera jornada que se desarrolló ayer sábado 10 de septiembre se repetirá en el transcurso del presente mes con el objetivo de replicar dicha iniciativa en cada vez más puntos del distrito. Este sábado, los establecimientos y espacios públicos donde se vacunó fueron: Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis – Martín Fierro y Monteverde (Burzaco).

Delegación Municipal de Burzaco – Roca y 9 de Julio.

Delegación Municipal de Claypole – 17 de Octubre Nº 921.

Delegación Municipal de Longchamps – Chiesa Nº 851.

Delegación Malvinas Argentinas – Policastro Nº 2389.

Delegación Municipal San Francisco de Asís-Araujo yDiamante, Don Orione.

Barrio Monoblocks – Sallaberry y Charcas (San Francisco Solano).

Plaza Brown – Diagonal Brown y Rosales (Adrogué).

Plaza Madre – Avellaneda y Sarmiento (Glew).

Plaza Luján – Bynnon y Arias (José Mármol).

Plaza Eva Perón, Lahille y Sandoval (Ministro Rivadavia).

Plaza CGT – Mitre y Santa Ana (San José).

Plaza Güemes – Güemes y Pte. Perón (Rafael Calzada). Cabe señalar que la vacunación antirrábica es anual, obligatoria y gratuita, a partir de los tres meses de edad de cada animal.

