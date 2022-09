El Frente de Todos busca avanzar en acuerdos para sesionar en Diputados

El Frente de Todos (FdT) buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados con la aprobación en el recinto de los proyectos de ley de Enfermería y de Consenso Fiscal, e intentará cerrar acuerdos con la oposición para poder incluir otros temas como el de prórroga de impuestos o el de “Alcohol cero” al conducir. La bancada que preside el santafesino Germán Martínez buscará sesionar el jueves, tras haber fallado en dos intentos previos: uno el miércoles 31 de agosto y el otro el miércoles de la semana pasada. En el primero de los casos la sesión se postergó debido al clima político que se vivía por haberse conocido en los días previos los alegatos de la fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. La segunda oportunidad, en tanto, quedó descartada luego de la sesión de urgencia del sábado 3 en la que la Cámara se reunió para repudiar el atentado contra la Fernández de Kirchner, que había ocurrido dos días antes. Finalmente, los diputados oficialistas buscarán el jueves próximo aprovechar la dinámica de trabajo que dejará la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur, un día antes, en ocasión de brindar su informe de gestión. Los proyectos en danza Ante la sesión del jueves, en el oficialismo parten de dos hipótesis: una de consenso pleno, en la que sólo se traten Consenso Fiscal, ley de Enfermería y un proyecto sobre autorización del ingreso y egreso de tropas para la realización de ejercicios militares conjuntos. La otra alternativa es realizar la sesión con consensos más parciales en la que a estos temas se sume el proyecto de ley que propone la prórroga por cinco años de impuestos como Bienes Personales, IVA, al Tabaco o Ganancias. Para este último proyecto el oficialismo ya contempla la negativa de la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC), aunque confía en que aquellos que pertenecen a provincias gobernadas por la oposición (Corrientes, Mendoza y Jujuy) avalen la iniciativa dado que los tributos son coparticipables. En relación al proyecto sobre enfermería, que tiene asegurada su presencia en la próxima sesión, el texto original del Poder Ejecutivo señala que la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, procurará “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación. Por el momento no están asegurados en las supuestas agendas proyectos como el de “Alcohol cero” al conducir o los que establecen la creación de tres universidades nacionales en las ciudades bonaerenses Saladillo, Pilar y Tigre (con subsedes en San Fernando y Escobar). El primero de los proyectos aún no recibió dictamen en la Comisión de Transportes porque existen opiniones bastante divididas entre aquellos que avalan el alcohol cero y los que son partidarios de continuar con el límite actual de 0,5 mg, aunque con mayores penas y más cantidad de controles. En cuanto a los proyectos que disponen la creación de las tres universidades, si bien contarían con los votos necesarios para ser aprobados, en el oficialismo quieren evitar un debate en el que se colarían el momento y la oportunidad de crear esas casas de altos estudios. Más allá de la voluntad del oficialismo, el proyecto del Poder Ejecutivo sobre Agroindustria deberá esperar para llegar al recinto debido a que aún no pudo ser dictaminado más allá de la presencia del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y de representantes del sector en los plenarios de comisiones. El proyecto de Agroindustria fue presentado en la Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 30 de septiembre del año pasado en medio de las PASO y de las elecciones legislativas. A fines de enero, el Presidente lo incluyó en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias convocadas para febrero, que finalmente no se concretó. En febrero pasado, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, entonces al frente de Diputados, recibió al exministro de Agricultura, Julián Domínguez, y a representantes del Consejo Agroindustrial Argentino para manifestar la voluntad del oficialismo de avanzar con la sanción de ese proyecto. Si bien no está oficialmente en la agenda de la Cámara baja, la intención de la actual presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, es avanzar también en las próximas semanas con temas vinculados a la cuestión medioambiental y, en ese ámbito, buscará poner en debate, entre otras cuestiones, la ley de Humedales, sobre todo después de la problemática generada en el Delta y en la ciudad de Rosario por los incendios. Otros proyectos que se encuentran en el ámbito de las comisiones son el que establece la emisión de estampillas postales con imágenes de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPFS.A.– ,con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación a cumplirse el 3 de junio de 2022, así como del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, por el centenario del inicio de su construcción. Finalmente, ya cuentan con dictámenes y aguardan sus abordajes en el plenario el proyecto que propone establecer la gratuidad del Telegrama y carta documento para los trabajadores y sus derechohabientes, y el vinculado a la equidad laboral.

