Detuvieron a un hombre que atacó a Cristina con un arma

Un individuo que intentó gatillar un arma, que no llegó a disparar, a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner fue detenido tras una intervención de los custodios y se analiza la pistola utilizada, que fue hallada a metros de lugar. El intento de ataque quedó registrado en las imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras que el agresor fue detenido por la Policía Federal. Captura de Pantalla

