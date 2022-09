Brown fue sede de la etapa regional de juegos bonaerenses

El Municipio de Almirante Brown fue sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses donde jóvenes de distritos de la región compitieron en diferentes disciplinas, deportes y actividades culturales por un lugar en el torneo que se realizará en Mar del Plata. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura y contó con la participación de jóvenes de los municipios vecinos de Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Florencio Varela y Berazategui, entre otros. Esta importante actividad tiene como objetivo fomentar la participación activa de jóvenes, posibilitando canales de expresión de todas y todos los inscriptos, como motor para fomentar el despliegue de la creatividad y de expresión de emociones en espacios saludables, donde se tejen redes y lazos. Mariano Cascallares recorrió la Casa de la Cultura donde dialogó con los distintos chicos y chicas que participaron de las disciplinas y también presenció algunas de las competencias, como las batallas de freestyle y una muestra de artes plásticas. “Es una alegría trabajar con la provincia de Buenos Aires dándole impulso a los Torneos Bonaerenses. Somos sede en nuestra Casa de la Cultura recibiendo a siete distritos de la región. Sólo de Almirante Brown hay más de 900 participantes así que con mucha felicidad”, apuntó. Cabe destacar que entre las disciplinas disponibles, hubo danzas folklóricas, tango, fotografía, artes plásticas, teatro, canto, bandas de música en vivo del género rock and roll y también batallas de freestyle, literatura, cocina, escultura y stand up.

Both comments and pings are currently closed.