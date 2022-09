Francisco se solidarizó con Cristina y pidió que “prevalezcan los valores democráticos”

El papa Francisco envió este viernes por la mañana un telegrama a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que expresó su “solidaridad y cercanía en este delicado momento” tras el ataque que sufrió este jueves en la puerta de su domicilio. “Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento”, dice la misiva del papa argentino, a la que accedió Télam, y agrega: “Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión”. Monseñor Oscar Ojea expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante el atentado que sufrió en la puerta de su domicilio, y pidió que “se preserve la paz y la concordia” en el país. “El presidente del Episcopado se comunicó con allegados a la Vicepresidenta y le expresó en nombre de la Iglesia su solidaridad ante los hechos ocurridos ayer”, indicó la oficina de prensa de la CEA a través de sus redes sociales Asimismo, se precisó que el titular del Episcopado le comunicó “el compromiso de la oración ferviente para que se preserve la paz y la concordia en nuestro país”. Funcionarios del Ejecutivo, dirigentes de todo el arco político, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y figuras internacionales repudiaron el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenaron los discursos de odio y reclamaron el urgente esclarecimiento del hecho.

