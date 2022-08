Lanús: Buscan a una menor de 13 años que se ausentó de su hogar días atrás

Una nena de 13 años es buscada intensamente por su familia luego de que escapara de su hogar en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. Se trata de Olga Valdez. La nena tiene 13 años y fue vista por última vez este martes al mediodía en su casa ubicada en Teniente Coronel Jorge Obon, entre Gobernador General Juan José Viamonte y Talcahuano, en Valentín Alsina. Según informaron sus familiares, la menor se fue voluntariamente de su hogar y desde ese momento no saben nada sobre ella. “Soy la madre, estamos desesperados. Por favor gente, ayúdenos a difundir la foto”, rogaba la mamá de la niña a través de las redes sociales. Olga tiene cabello castaño, ojos marrones y tez morena. La última vez que la vieron vestía una polera amarilla fluo, pantalón marrón y zapatillas gris con rosa. Quienes tengan cualquier tipo de información deben contactarse al 11 6849 4927 o al 11 3401 5408.

Both comments and pings are currently closed.