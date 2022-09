Almirante Brown fue sede del Concejo Provincial de Defensa al Consumidor

El Municipio de Almirante Brown fue sede del encuentro regional del Consejo Provincial del Consumidor, una importante actividad que tuvo como objetivo trazar una línea de trabajo integral para potenciar la defensa y protección de los derechos humanos que contribuyan a la estabilidad política, social y jurídica de los vecinos y vecinas consumidores. La actividad se llevó adelante en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco y fue encabezada por Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el director provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, Luciano Blanco, y la secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local, Paula Eichel. La jornada incluyó también la presencia de funcionarios y funcionarias de las oficinas de defensa al consumidor de los municipios de Lomas de Zamora, Florencio Varela, Presidente Perón, Morón, Moreno, Tigre, Berisso, Brandsen, Tres de Febrero, Esteban Echeverría, San Vicente, Alejandro Korn y Ezeiza, entre otros. Previo a la charla de trabajo, se concretó la firma de un Convenio de Colaboración y Fortalecimiento entre la Provincia y el Municipio para potenciar acciones conjuntas que fortalezcan la difusión y formación en materia de consumo para la aplicación, elaboración y ejecución de la política provincial en materia de defensa y protección de los derechos de las y los consumidores. “Esperamos que esta jornada integral sea fructífera y podamos fortalecer las políticas públicas vinculadas a la protección de las y los consumidores. Es importante para unificar criterios y generar una sinergia regional en un área tan importante”, sostuvo Juan Fabiani. Blanco, en tanto, sostuvo que es “importante fortalecer el trabajo articulado con los Municipios y los distintos actores que trabajan para la defensa de los vecinos y vecinas consumidores”, al tiempo que subrayó la “importancia de seguir generando instancias de diálogo para generar más y mejores herramientas”. En la actividad dijeron presente también el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Martín Borsetti; el subsecretario de Relaciones Judiciales, Leonardo Olivera; la directora de Defensa del Consumidor, Valeria López Laytar; la coordinadora de Asistencia Técnica, Mariela Pavetti; y la coordinadora de Mediación, Silvina Escobar, entre otras autoridades.

