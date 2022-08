Más de 50 mil alumnos porteños no tienen clases por el paro nocturno de colectivos

Es una de las consecuencias del paro que las líneas de colectivos llevan adelante en horarios nocturnos en el AMBA. La medida que ya lleva varios días de implementación afecta a más de 54 mil alumnos que cursan en 488 establecimientos nocturnos en la Ciudad de Buenos Aires cuyas clases quedaron suspendidas, advirtió la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. La ministra sostuvo que “hace más de una semana” que “no hay clases en los colegios vespertinos por el conflicto del transporte” y por la situación criticó al presidente Alberto Fernández. “Mientras el Presidente manda mensajes a los fiscales por televisión y todo el Gobierno nacional atiende las necesidades judiciales de Cristina, de esto nadie se ocupa”, expresó la funcionaria en su cuenta de la red social Twitter. La suspensión del servicio de transporte urbano que realizan empresas de colectivos por el retraso en el desembolso de subsidios afecta a toda la oferta de modalidad de Adultos y Adolescentes que se dicta después de las 18. El paro de colectivos es de 22 a 6 y los cursos terminan entre las 22 y las 23. Además del personal docente y auxiliar, y los directivos, el paro afectaba a 25.500 estudiantes adultos, nueve mil estudiantes de secundarios comunes que se dictan en el horario nocturno y 20.125 mayores de 18 años que cursan cursos y talleres de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y nueve mil alumnos de secundario regular que cursan en horario vespertino y de noche. El Estado y las líneas de colectivos Desde el Gobierno de la Ciudad se recordó que las 32 líneas que tienen origen y destino en la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo administradas por el Gobierno nacional, que “es el responsable de garantizar la sostenibilidad en su política regulatoria y tarifaria de colectivos como la Ciudad lo es para el subte”. Sin embargo, se señaló que desde el 2019, el Gobierno porteño colabora en el pago de subsidios de colectivos que sólo circulan en CABA y respecto a 2022, ya se efectuó una colaboración para todo el primer semestre del año que fue coordinada en su momento con las autoridades del Ministerio de Transporte de Nación. “Actualmente estamos en negociaciones para cerrar el número correspondiente al segundo semestre”, señalaron y se aclaró: “El traspaso de esas líneas se está trabajando en paralelo e intervienen distintas áreas del Ministerio de Transporte nacional. No hay tiempos ni plazos previstos”.

Both comments and pings are currently closed.