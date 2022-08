El municipio avanza con la última etapa de las obras del Parque Astronómico de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que la construcción del Complejo Astronómico en la localidad de Ministro Rivadavia, el primero de estas características en toda la región, se encuentra en un avance superior al 80 por ciento y que está cada vez más cerca su inauguración. De esta manera, este ambicioso proyecto científico y educativo integral será disfrutado próximamente por los vecinos, vecinas y principalmente por toda la comunidad educativa de nuestro distrito. Actualmente se está avanzando en la creación de un parque temático con un recorrido por elementos del sistema solar a escala y elementos de medición solar, mientras que en una segunda se prevé la construcción de un observatorio y planetario. Este importante proyecto, considerado como el primer observatorio con estas características de toda la región, se levanta en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, ubicada en Juan B. Justo N° 1000. “Este Parque es muy importante porque busca potenciar por completo la enseñanza, la transmisión de conocimiento y la investigación, ubicándonos a la vanguardia en la región”, sostuvo Mariano Cascallares, en tanto que Juan Fabiani apuntó que “esta mejora va en sintonía con la premisa de tener en Almirante Brown una educación pública de calidad”. Detalles de la obra La obra del Complejo Astronómico consta de dos etapas. En la primera se construyó un anfiteatro y una Rosa de los Vientos en la zona inicial, junto con veredas perimetrales y centrales de hormigón. En este sentido, se crearon también círculos de 3 metros de diámetro donde se ubicarán objetos astronómicos de medición solar, los cuales reflejan distintas situaciones en relación al sol, los planetas y puntos cardinales. El recorrido incluye también planetas de dimensión a escala durante el recorrido y contará con equipamiento urbano, cartelería informativa de cada objeto, bancos de hormigón y cestos de residuos metálicos circulares. La Comuna realiza además la instalación eléctrica de todo el parque con luminarias LED en diferentes sectores, en tanto que las veredas y el anfiteatro contarán con tachas reflectivas solares. Por último, el acceso al parque será a través de un pórtico de madera con características similares al ingreso de la granja, además del cartel informativo y el logo del Parque Astronómico. Desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local informaron que en una segunda etapa de este ambicioso proyecto se contempla la construcción de un observatorio y planetario.

Both comments and pings are currently closed.