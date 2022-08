Diego Maradona fue declarado Ciudadano Ilustre de La Plata

Diego Armando Maradona es Ciudadano Ilustre Post Mortem tras la votación de los concejales platenses en reconocimiento a su paso por el club local y su trayectoria. Fueron los concejales Lucas Lascours Ruiz, Juan Manuel Martínez Garmendia y Manuela Forneris, junto al presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia, quienes firmaron la iniciativa de este proyecto. El documento dice: “Declárese Ciudadano Ilustre Post Mortem de la ciudad de La Plata a Diego Armando Maradona, emblema deportivo de nuestro país y del fútbol mundial por su desempeño como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, posicionando a nuestra ciudad en un lugar de privilegio y relevancia futbolística”. Entre las líneas del proyecto se encuentra una frase de Maradona, dedicada al predio donde entrebana al Lobo: “El perfume a pasto que yo tanto digo está en Estancia Chica”.

