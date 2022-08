Comienzan a juzgar a los acusados por el crimen del asesinato de Sergio Andrés Lust en Solano

Finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora comenzará a juzgar a los tres sujetos acusados por el crimen de Sergio Andrés Lust, un hombre de 46 años que regresaba de sus vacaciones junto a su familia y fue asesinado en un intento de robo, en febrero de 2021, en la localidad de San Francisco Solano.

