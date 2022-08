El municipio reabre la Casa Borges luego de ponerla en valor y realizar obras de ampliación

Luego de una gran puesta en valor y trabajos de ampliación, el Municipio de Almirante Brown reabre este domingo 28 de agosto las puertas de Casa Borges con una repleta agenda de actividades que conmemoran la vida y obra del histórico escritor argentino Jorge Luis Borges. Se trata del espacio ubicado en Diagonal Brown Nº 301 de Adrogué, un típico chalet de la década del 40 que es considerado la única vivienda en el mundo en la que Borges vivió y que fue transformada en un espacio abierto a la comunidad. De esta manera, Casa Borges reabre sus puertas luego de un importante trabajo de puesta en valor y ampliación realizado por el Municipio de Almirante Brown que incluyó la construcción de una galería de exposiciones, nuevos núcleos sanitarios y un depósito, además de trabajos en el exterior e interior del chalet. “Estamos muy entusiasmados y contentos con la reapertura de Casa Borges luego de las obras integrales que llevamos adelante. Es sin duda uno de los edificios históricos más importantes de nuestro distrito, principalmente por lo que significa Borges para Almirante Brown y para el mundo”, remarcó Mariano Cascallares. A su turno, Juan Fabiani invitó a las vecinas y vecinos a visitar el icónico edificio este sábado por la tarde para disfrutar de una muestra artística y el domingo a partir de las 17 hs con la inauguración de las renovadas instalaciones. Cabe destacar que este espacio es trascendental porque retrata a Borges como un “vecino de Adrogué”, su querida localidad que es mencionada en sus obras literarias. “En cualquier parte del mundo que me encuentre, cuando siento el olor de los eucaliptus, estoy en Adrogué (…) Adrogué era eso: un largo laberinto tranquilo, de quintas, un laberinto de vastas noches quietas (…) Así es mi recuerdo de Adrogué: las quintas, los coches en la plaza, las largas verjas, lo fácil que era perderse”, señaló el propio Borges en una conferencia brindada el 19 de marzo de 1977 en Burzaco. Una amplia agenda de actividades Las actividades comenzarán el sábado 27 de agosto a las 17 horas, previo a la reinauguración, con la presentación de la muestra “Diccionar”, que se extenderá hasta octubre próximo y podrá ser recorrida de lunes a viernes de 8 a 14. Se trata de una propuesta que estuvo exhibida en el Centro Cultural San Martín y que consta de 12 artistas que intervinieron enciclopedias sobre el histórico escritor argentino. Luego, el sábado de 16 a 19 horas, se hará la presentación formal de la galería y de la totalidad de las remodelaciones, además del descubrimiento de placas conmemorativas. Asimismo, junto con el Instituto Municipal de las Culturas y del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural local, habrá espacios para narradoras, música y shows de danzas. Además, se podrá disfrutar del clásico recorrido de Casa Borges, que incluye una sala audiovisual, una habitación, una biblioteca con libros donados por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y por María Kodama. También hay una computadora que conecta con el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh. En la zona exterior, en tanto, los y las visitantes podrán contemplar una estatua de Borges y cuatro murales pintados por artistas plásticos. Asimismo, estarán los autores de dichos murales y la escultura pintando y poniendo en valor sus obras. Trabajos de puesta en valor y ampliación Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que las mejoras incluyen la construcción de un pabellón anexo de veinticinco metros cuadrados vidriado, con estructura de hormigón, que funciona como sala de exposiciones de obras de arte, en el cual también se dictarán cursos y talleres abiertos. Además, en paralelo, se conformó un nuevo núcleo sanitario y un depósito de ocho metros cuadrados, todo construido en un nuevo espacio concebido como un “Faro de Arte” dentro de Casa Borges. También se generaron nuevos accesos y una puesta de valor integral en el exterior e interior del edificio existente, las cuales incluyeron tareas de mantenimiento, pintura y albañilería.

