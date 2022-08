Longchamps: importante choque y vuelco dejó dos heridos

Ayer miercoles se registró un choque entre una camioneta y un auto en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown. Producto del impacto, la camioneta volcó sobre el pavimento y dos personas resultaron heridas. El siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en la calle Juan de Garay y su cruce con Magdalena Motti de Tieghi, de Longchamps. El accidente dejó como saldo dos personas con heridas leves que se desplazaban en la camioneta que terminó volcando luego del impacto. En este sentido, personal del sistema de emergencia de la ambulancia municipal asistió a los lesionados mientras que los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) trabajaron en tareas de auxilio, prevención y en la puesta en posición normal del vehículo volcado.

