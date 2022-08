Viernes con probables lluvias en el AMBA

Este viernes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con neblinas por la mañana, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas hacia la noche, con una mínima de 15 grados y máxima de 23, y vientos del este por la mañana rotando al norte hacia la tarde y noche. Según lo consignó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sábado, se prevén tormentas por la madrugada y las primeras horas del día, mejorando por la tarde, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 17 y vientos del sur. En tanto que para el domingo venidero se pronostica una jornada soleada pero con descenso de la temperatura, una mínima de 5 grados y una máxima de 13, con vientos del sector sur.

