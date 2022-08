Passaglia criticó a Cabandie por el humo proveniente de los incendios en el Delta

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, criticó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, por las cenizas y el humo registrado en el municipio, producto los focos de incendio en las islas del Delta del Río Paraná que afectaba a unas 10.000 hectáreas. Este martes la capital y del norte de la provincia amanecieron con un fuerte olor a humo y en amplias zonas la visibilidad se vio restringida. Previamente, el lunes por la noche el Gobierno de Entre Ríos interrumpió el tránsito en el puente que une las ciudades de Victoria con Rosario (en Santa Fe), debido a las densas columnas de humo registradas en la región que llegaron hasta la ciudad de San Nicolás. “Respiramos cenizas. Esto tenemos que soportar los nicoleños por la inoperancia del Ministro Juan Cabandie. Lo denunciamos en 2020 y cada año que pasa es peor. Siguen sin hacer nada. Si no sabe o no quiere resolver el problema, debería dar un paso al costado”, señaló el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter. Además, Passaglia sostuvo que “los vecinos merecemos gente idónea en sus cargos que sea capaz de solucionar problemas tan graves como son los incendios, el humo y las cenizas que nos hacen respirar”. En declaraciones radiales, por su parte, Cabandié, afirmó que “sería una medida contundente y, en algún punto, una forma de disciplinamiento” que la Justicia cite a los dueños de los campos donde se presumen que se queman pastizales en la zona de las islas del río Paraná, al considerar que esa acción serviría para “desalentar los focos” que se vienen repitiendo en dicho humedal y que ya afectaron a miles de hectáreas. Cabandié insistió en que la provincia de “Entre Ríos debe entregarle los catastros al fiscal Claudio Kishimoto y al juez Federico Martín” para avanzar en las causas judiciales por los incendios forestales en campos de la zona del delta del río Paraná, donde reiteró que algunos son propiedad de “personas conocidas”. “Necesitamos cruzar información que nosotros le acercamos a la Justicia, la geolocalización de los fuegos y los dueños de estos campos”, subrayó.

