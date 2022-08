Alberto Fernández encabeza el acto por 172° aniversario de la muerte de José de San Martín

La de este miércoles 17 de agosto no es una jornada más. Con un clima tenso por la movilización que llevan a cabo los movimientos sociales y la CGT, con sendas protestas por su lado en reclamo de la situación económica y social, el presidente Alberto Fernández visita la localidad riojana de Chilecito, donde encabezará el acto por el 172° aniversario de la muerte del general José de San Martín y entregará viviendas. El jefe de Estado tiene previsto partir desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 10:30 rumbo a La Rioja junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. En ese marco, precisaron Alberto Fernández entregará 78 viviendas, de las 3.870 que hay en ejecución en provincia riojana, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y luego encabezará el acto del 17 de Agosto. Luego de semanas en las que los cambios en el gabinete nacional abarcaron casi la totalidad de la agenda del Ejecutivo, el Presidente busca reafirmar la agenda de gestión con anuncios en el territorio y visitas al interior del país. Sin embargo, el Presidente se ausentará de la Ciudad de Buenos Aires en un día que estará atravesado por la movilización que realizará la central obrera junto a la CTA y los movimientos sociales oficialistas desde el Obelisco hacia el Congreso de la Nación en rechazo de “los remarcadores de precios y especuladores”. Manifestación de la Izquierda En tanto, las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera marcharán hacia la Plaza de Mayo para expresar su descontento con el rumbo económico del Gobierno nacional, el cual consideraron que será agravado con la llegada de Sergio Massa como ministro de Economía. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni afirmó que los dirigentes de la central obrera son “cómplices del ajuste” del Gobierno nacional y apuntó: “Nosotros vamos a ir a Plaza de Mayo a diferencia que la CGT que va a ir a dar una vueltita por el centro”. A casi una semana de que se conoció que la inflación de julio fue del 7,4%, la más alta en 20 años, la CGT y la Unidad Piquetera saldrán a la calle a expresar su preocupación por la crisis económica que atraviesa la Argentina.

Both comments and pings are currently closed.