Cascallares encabezó una emotiva entrega de anteojos a estudiantes en Don Orione

En el marco del programa “Niños a la Vista”, Mariano Cascallares encabezó una nueva entrega de anteojos en la Escuela Primaria N° 70 en el barrio Don Orione de la localidad de San Francisco de Asís, junto a alumnas y alumnos de distintos establecimientos educativos de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en la escuela ubicada en el cruce de las calles Eva Perón y Barakat, donde se formalizó la entrega de 43 lentes a niños y niñas de las escuelas primarias Nº 65, Nº 68, Nº 70, Nº 74 y Nº 75. “Estamos muy contentos realizando una nueva entrega de lentes. Es muy lindo ver la alegría de los chicos y chicas cuando tienen los anteojos en sus manos, ya que son los que eligieron previamente”, apuntó Mariano Cascallares. Y agregó: “Con este programa que continuamos profundizando con Juan Fabiani y el equipo del Municipio ya entregamos miles de anteojos a alumnos y alumnas de escuelas brownianas. Gracias a esta política pública, ya pueden leer, jugar, aprender y tener una mejor calidad de vida”. Cabe destacar que este programa es importante porque las alteraciones visuales pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los niños, pudiendo llegar a ser causa de fracaso escolar. Por tal motivo, una detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales son necesarios para evitar problemas que afecten el desarrollo del sistema visual y conduzcan a trastornos del aprendizaje. En este sentido, un equipo de salud de la Comuna visita todos los primeros y segundos grados de las escuelas primarias estatales para realizar evaluaciones de agudeza visual y en caso de que haya jóvenes que necesiten anteojos, la Comuna los confecciona a gusto del estudiante. De la actividad participaron también la directora de la escuela, Mercedes Moreno; el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón y la delegada Mabel Klehb, además de integrantes de la comunidad educativa de esta querida escuela browniana.

