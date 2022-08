Llega la muestra “Historia del Peronismo en Imágenes” y los libros del Perón a Lomas de Zamora

El lunes 22 de agosto se llevará a cabo la muestra itinerante “La Historia del Peronismo en Imágenes” junto a la presentación de los libros de Juan Domingo Perón: “La comunidad organizada”, “Conducción Política” y “El modelo Argentino para el Proyecto Nacional” editados por el dirigente político lomense Juan María Viñales. Esta muestra viene recorriendo desde hace más de una década toda la provincia de Buenos Aires y el interior del país, destacando lugares como el Instituto Patria, Teatro Melany de Mar del Plata. La muestra

El público podrá visualizar la exposición que consiste en una serie de fotos que comienzan con el hecho fundacional del 17 de octubre. Luego de compartir una charla con los presentes se entregará al público en forma gratuita un ejemplar de cualquiera de los tres libros de Perón de la nueva edición realizada por Juan María Viñales. El encuentro es organizado por la Corriente de Acción Peronista “La Dorrego” y se realizará en Balcarce 336, Lomas de Zamora a las 16 hs.

