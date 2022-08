La AFA confirma la suspensión del partido pendiente con Brasil por Eliminatorias

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes la suspensión definitiva del partido pendiente contra Brasil por Eliminatorias sudamericanas desde septiembre del año pasado. Mediante un comunicado, la entidad presidida por Claudio Tapia informó que se resolvió la disputa legal entre la AFA, la CBF y la FIFA que había llegado hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que el partido “ya no se volverá a jugar”. La AFA aceptó su responsabilidad por los hechos sucedidos el pasado 5 de septiembre en San Pablo cuando un agente sanitario de Brasil ingresó al campo de juego para impedir el desarrollo del partido correspondiente a las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. La FIFA ordenó una multa para la AFA de 150.000 francos suizos pero la mitad del monto quedó suspendido “por un período de prueba de dos años”. La AFA donará a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mitad (cerca de 37.000 francos suizos) de la parte que corresponde abonar. La FIFA había programado para el próximo 22 de septiembre la reanudación del partido suspendido. El primero en oponerse fue el seleccionado argentino que, a través de la AFA, apeló la medida en la FIFA y luego en el TAS. La semana pasada, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se sumó al pedido de la AFA y pidió a la FIFA la suspensión del partido por requerimiento del cuerpo técnico de Tite. Con la suspensión confirmada por ambas partes, tanto la Argentina como Brasil aprovecharán la última ventana internacional (del 19 al 27 de septiembre) para disputar amistosos de preparación para la Copa del Mundo. “AFA desea agradecer a la FIFA por su disposición y disponibilidad para resolver este problema en estas circunstancias tan específicas y en un corto período de tiempo“, concluyó el texto publicado en la página oficial.

