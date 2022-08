Fernando Gray celebró el mes de las infancias junto con las familias de Esteban Echeverria

En el marco del mes de las infancias, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió nueve espacios públicos del municipio donde centenares de niñas y niños disfrutaron, durante este fin de semana —sábado 13 y domingo 14 de agosto— de diversas actividades recreativas y espectáculos infantiles. “Es una enorme felicidad reencontrarnos y disfrutar del día con tantas niñas y tantos niños de nuestra comunidad. Desde el municipio desplegamos festejos en todas las localidades del distrito para que las familias puedan celebrar este mes tan importante para las infancias”, expresó Fernando Gray acerca de esta iniciativa que llegó con actividades a las localidades de Monte Grande, Monte Grande Sur y Luis Guillón. Durante estas jornadas, chicas y chicos disfrutaron de juegos inflables, una merienda, shows circenses y diferentes espectáculos musicales pensados para las familias. Los puntos de encuentro fueron: • Plaza Plan Federal (Recarte y Cordero, Barrio Nuestras Malvinas, Monte Grande). • Plaza Crucero General Belgrano (Malvinas y P. Argentino, Barrio Nuestras Malvinas, Monte Grande). • Campo de Deportes del Centenario (Zuviria y C. Monte Grande, Barrio Parish Robertson, Luis Guillón). • Plaza Las Moreras (Madariaga y Juan Garay, Barrio Las Moreras, Luis Guillón). • Plaza Monte Chico (Battipede y Liñán, Barrio Monte Chico, Monte Grande Sur). • Plaza Sarmiento (Alem y Las Rosas, Barrio Las Heras, Monte Grande Sur). • Plaza de la Mujer (Alvear y Pehuajó, Barrio Las Colinas, Monte Grande Sur). • Plaza Madre Teresa De Calcuta (Alem y Lobos, Barrio Las Heras, Monte Grande Sur). • Plaza La Victoria (Calle 13 y 4 – CIC La Victoria, Barrio La Victoria, Monte Grande Sur).

