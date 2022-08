Paro en el Tren Roca luego de la agresión a un maquinista con golpes y piedrazos

El servicio del ferrocarril Roca se encuentra paralizado por una medida de fuerza gremial dispuesta tras la agresión a un maquinista que fue atacado el domingo luego de que una formación arrollara a un niño la altura de la localidad de Bosques. La protesta de La Fraternidad afectada los servicios urbanos y de larga distancia, informó Trenes Argentinos. El gremio dispuso el paro desde la medianoche de este lunes luego de que un grupo de personas agrediera a golpes a un maquinista que conducía una formación que arrolló a un nene de 4 años. El hecho ocurrió el domingo cerca de las 14 en Bosques, cuando “el niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar”, según dijeron fuentes de la empresa ferroviaria. “Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos”, agregaron. Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren trataban de evitar la agresión.

