Lomas/ Detuvieron a tres personas que se dedicaban a secuestrar, alquilar y comercializar armas y drogas

Tres personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda dedicada a secuestrar, alquilar y comercializar armas de fuego y droga en la zona norte y oeste del Conurbano bonaerense. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora, José C. Paz, Moreno y Pilar. Personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) por medio del allanamiento de ocho domicilios en los partidos de Lomas de Zamora (1), José C. Paz (5), Moreno (1) y Pilar (1) logró la captura de dos hombres y una mujer, quienes con ayuda de dos policías que tienen pedido de captura internacional integraban una banda delictiva. Todo comenzó este año con los trabajos de seguimiento, vigilancia e investigación sobre una organización criminal que supuestamente se dedicaba a secuestrar, alquilar y comercializar armas de fuego y droga en la zona norte y oeste del conurbano bonaerense, informaron las fuentes a La Unión. Los delincuentes, con ayuda de dos efectivos policiales, llevaban a cabo falsos allanamientos a bandas criminales de la zona para quedarse con los estupefacientes, mientras que las armas secuestradas eran puestas nuevamente en el mercado criminal. Se trataría de dos policías que prestaban servicio en el Departamento de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.

