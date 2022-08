Importante convocatoria contra la Corte Suprema y en defensa de Cristina Fernández de Kirchner

El kirchnerismo se manifestó este sábado en horas del mediodía en el Parque Centenario, de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de la “democratización del Poder Judicial” y para defender a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que transita por la lectura de los alegatos en su contra por la “causa Vialidad”. La protesta fue convocada esta semana por por el juez Juan Ramos Padilla y el funcionario bonaerense y dirigente peronista porteño, Jorge Rachid, más sectores sociales, gremiales y del Movimiento Político, Social y Sindical Primero la Patria. Si este no es el pueblo!!! 5000 compañeros presentes !!!

Parque Centenario 💪🇦🇷✌🏼 pic.twitter.com/HKs3QnxUIB — Marga Wirkierman 🇦🇷🇷🇺 Марга Виркирман (@MargaWirkierman) August 13, 2022 De acuerdo a los organizadores, acudieron a la manifestación más de cinco mil personas, que llevaron principalmente pancartas con el rostro de la presidenta de la Cámara de Senadores y alusiones al manejo del máximo tribunal en la causa que la señala por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz durante su gobierno y el de su marido, Néstor Kirchner. Rechazaron recusaciones contra fiscales y jueces La defensa de Fernández de Kirchner presentó esta semana recusaciones contra los fiscales y jueces en la causa al advertir sobre “los yerros y la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas”, a las que acusó de realizar “livianas referencias” a los partidos de fútbol entre integrantes del Poder Judicial y dirigentes de la oposición. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal Nº2 rechazó esta presentación al fundamentar a través de un extenso documento en el que se justificó “no haberse dado razones legítimas ni objetivas que avalen la posición de los incidentistas”, así como también en “la falta de actualidad del agravio”. Más de 5000 personas se manifestaron contra la Corte Suprema en el Parque Centenario Télam Asimismo, advirtieron “severos déficits argumentales y de razonamiento que impiden tomar como válidas las premisas fácticas construidas para sustentar los temores invocados de una forma genérica e involucrando en relatos grandilocuentes a las personas a las que dirigieron sus embates”. “Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”, subrayó el TOF 2.

