Extienden el programa “Cortes Cuidados” de carne

La Secretaría de Comercio y las empresas frigoríficas y supermercados acordaron este viernes extender hasta el 7 de septiembre los precios del programa “Cortes Cuidados”, que contempla en este período aumentos promedio del 1% para las siete variedades más representativos del consumo y que permiten ofrecer valores acordados por debajo de los del mercado. “Buscamos recuperar el orden en los precios de la mesa de los argentinos. Gracias al compromiso y al trabajo conjunto del Gobierno nacional, la industria y las cadenas de supermercados alcanzamos este acuerdo que busca recuperar el orden en los precios”, resaltó el secretario del área, Matías Tombolini. El acuerdo estará vigente hasta el 7 de septiembre y las partes se comprometieron “a seguir trabajando para mantenerlo por un mes más”, agregó el funcionario mediante un comunicado dado a conocer tras la reunión. “También buscamos incrementar los volúmenes ofrecidos y así mejorar el abastecimiento en comercios adheridos”, añadió. Así, el Gobierno nacional garantiza la oferta para los consumidores de todo el país de lunes a viernes en más de 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día%, las cadenas mayoristas Vital y Makro, y carnicerías adheridas a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y al consorcio de exportadores ABC. En esta etapa de Cortes Cuidados el precio por kilo de los cortes es: tira de asado, $736; vacío, $965; matambre, $938; falda, $483; tapa de asado, $736; nalga, $1.009; y paleta, $817; mientras que para la Patagonia (cortes son hueso) se suma un diferencial de 6%. Estuvieron presentes en la reunión en el Salón Federal de la Secretaría de Comercio el presidente del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC, Mario Ravettino; el presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, Gustavo Valsangiacomo; el director Ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez; y el gerente comercial de la empresa Vital, Tomás Annoni. Además, de forma virtual participaron el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Hugo Palpacelli; el presidente de la Cámara de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón; el vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía; el gerente de Relaciones Institucionales de MAKRO, Martín Iriarte; y el director comercial de esa entidad, Juan Manuel Zappacosta.

