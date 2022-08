Vilma Gonzalez en la inauguración del Mercado Lomas

La concejal del Frente de Todos Vilma Gonzalez valoró el esfuerzo del gobierno nacional, provincial y municipal a fin hacerle más accesible la mesa a todos los lomenses. Consultada Gonzalez comentó : “Emocionada por el momento que nos tocó vivir, junto a nuestro Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martin Insaurralde, nuestra intendenta Marina Lesci, el gobernador Axel Kicillof y por sobre todo nuestro presidente Alberto Fernandez que nos visitó en Lomas de Zamora, orgullosa por que pensaron en nosotros, en nuestro pueblo en nuestra gente. “

Gonzalez agregó “Es importante que los alimentos estén accesible sabiendo la situación que estamos atravesando, nuestro presidente se puso al frente de todo, con este mercado y con todos lo que se van a ir abriendo en los distritos, se esta pensando en la gente”. En este marco Daniela Vilar Ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires también ante la pregunta “Es un día maravilloso para todo el pueblo lomense, se inauguró el primero de los mercados de accesibilidad, esos mercado que conecta al productor con los consumidores, cumpliendo como dijo Martín Insaurralde con el compromiso electoral que tomamos en el 2019 que todavía tenemos que terminar de cumplir con los bonaerenses y bonaerensas, que es acercar el precio de la comida a los bolsillos de los trabajadores.” Por su parte Rogelio Caceres delegado de Villa Lamadrid señaló:

“Es un beneficio para todos los lomenses y como dijo Martin Insaurralde se va ir abriendo en toda la provincia, son 10 los distritos que lo van a ir implementando”

