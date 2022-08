Massa y Raverta anunciarán el nuevo aumento de haberes y un bono para jubilados

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), anunciarán este miércoles el nuevo índice de movilidad jubilatoria que define el porcentaje de aumento para los haberes de septiembre, al tiempo que también darán a conocer un bono de refuerzo para los jubilados. El anuncio se llevará a cabo a las 17, informaron fuentes oficiales. El 10 de agosto “se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación”, explicó Massa al presentar las primeras medidas económicas de su gestión. Conforme con lo dispuesto por la Ley de Movilidad, la Anses anunciará el incremento para el próximo trimestre en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales. El incremento se basa en el cálculo establecido por la ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). A mediados de mayo pasado, el organismo anunció el incremento del 15% para junio-agosto que llevó el haber mínimo jubilatorio a $ 37.524,96, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, a $ 7.332. Los anteriores ajustes fueron de 8,07% para el trimestre marzo-mayo de 2021, 12,12% para junio-agosto, 12,39% para setiembre-noviembre, 12,11% para diciembre de 2021-febrero de 2022 y 12,28% para marzo-mayo de este año.

