Antolín Magallanes: “Larreta es un muy buen alumno de Macri”

El presidente de Nuevo Encuentro CABA y dirigente Kirchnerista, Antolín Magallanes se refirió a la medida anunciada por el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre los programas Ciudadanía Porteña.

Horacio Rodríguez Larreta anunció que quitará los planes sociales a las familias de alumnos y alumnas que falten a la escuela. “Con esta medida Larreta castiga a los sectores más desprotegidos que son víctimas de las políticas deficitarias en materia de educación que el macrismo lleva adelante en la ciudad”, expresó Magallanes. El referente de Nuevo Encuentro calificó a la gestión macrista como “El Gobierno de la falta de vacantes y de los recortes en educación”, y aseguró que “en lugar de ir a buscar a los chicos y chicas para ver que les pasa e intentar revincularlos con el sistema educativo, los castiga y estigmatiza”. Por otro lado, Magallanes describió a Larreta como un “muy buen alumno de Macri”. “Para ellos se cae en la educación pública. Pero además es un profundo desconocedor de las normas. Porque la ley que regula el programa que Larreta quiere quitar, establece muy claramente que las familias y el Estado tienen corresponsabilidades, es decir que la regularidad escolar no es sólo responsabilidad de las familias, sino que también es algo por lo que el mismo Gobierno de CABA debe velar”. “Miran para otro lado ante las problemáticas sociales de los sectores más desprotegidos. No garantizan el acceso a la educación de su población y cuando finalmente prestan atención al pueblo es para pensar como castigarlo y como contribuir a la estigmatización y la marginación”, finalizó Magallanes.

