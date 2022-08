Massa se reunió con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, con quien repasó la agenda bilateral y discutió temas relacionados con las firmas estadounidenses en la Argentina. “Gracias a Sergio Massa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol”, publicó este lunes el diplomático en su cuenta de Twitter junto a una foto del encuentro. La reunión fue de tipo “protocolar, como se hace con varios embajadores”, detalló a Télam el subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani. En la misma, se realizó un “repaso de la agenda bilateral” y se discutieron temas relacionados con las firmas estadounidenses en el país. Asimismo, otro eje de la reunión, realizada el domingo al mediodía en la residencia del embajador, fue repasar detalles de la visita de Massa a Washington, programada para el próximo 29 de agosto. El ministro de Economía tiene previsto encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le ratificará que se cumplirá con el objetivo planteado en el acuerdo firmado en marzo último, de bajar el déficit a 2,5% del PBI hacia fin de año. También se reuniría con el presidente del Banco Central, David Malpass, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, y en el Tesoro de Estados Unidos no se descarta que Massa pueda concretar un encuentro con la secretaria Janet Yellen y el subsecretario David Lipton. La idea inicial de Massa era realizar una gira por los Estados Unidos, Francia y Qatar, pero se resolvió dividir el periplo en dos, para potenciar la agenda de contactos y negociaciones. De esta forma, el nuevo titular del Palacio de Hacienda prevé estar dos o tres días en Washington para garantizar una agenda al máximo nivel institucional y al menos un día en Wall Street, para fortalecer la relación con los inversores.

