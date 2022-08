Coronavirus en Argentina: en una semana bajaron 20% los casos en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación reportó 42.227 nuevos contagios de coronavirus en los últimos siete días en el país, lo que representa un 20 por ciento menos que lo consignado en el anterior informe, en tanto que se produjeron 71 decesos por la enfermedad en el mismo período. El pasado 31 de julio, la cartera sanitaria había informado 52.745 casos positivos de Covid-19 en la semana precedente, además de 91 muertes por la pandemia. Con las últimas cifras reportadas, ascendía a 9.602.534 la cantidad total contagios en la Argentina desde el inicio del brote de coronavirus, en marzo de 2020, mientras que los fallecidos por la pandemia totalizaban 129.440. Por otro lado, 487 pacientes con coronavirus se encontraban internados en terapia intensiva y la ocupación de camas del servicio en el país ascendía a 43,7 por ciento. Las jurisdicciones que más nuevos contagios de Covid-19 reportaron son la provincia de Buenos Aires (10.378 y 3.730.666 acumulados), Córdoba (7.451 y 1.038.902), CABA (5.286 y 1.151.092), Jujuy (2398 115.966), Tucumán (2.262 y 359.253), Salta (1.939 y 163.645), Chaco (1.907 y 176.544), Santa Fe (1.405 y 756.629), Formosa (1.182 y 125.679), Corrientes (1.149 141.562) y Catamarca (1.118 y 95.434). Otras jurisdicciones

Las otras provincias también informaron casos positivos de coronavirus: Misiones (992 y 82.112 acumulados), San Juan (731 y 153.218), Entre Ríos (719 y 206.758), Mendoza (623 y 282.276), Santiago del Estero (545 y 127.338), La Rioja (503 y 59.596), Neuquén (307 y 171.930), Santa Cruz (318 y 92.918), Río Negro (302 y 151.379), San Luis (265 y 136.811), La Pampa (225 y 113.320), Chubut (163 y 120.911) y Tierra del Fuego (59 y 48.595). Los decesos en los distintos distritos fueron los siguientes: provincia de Buenos Aires (21 y 60.387 acumulados), Córdoba (9 y 7.914), Entre Ríos (8 y 2.857), CABA (7 y 12.676), Salta (6 y 3452), Mendoza (4 y 4.982), Neuquén (3 y 2.584), Formosa (3 y 1.308), Río Negro (2 y 2.634), San Luis (2 y 1.612), Santiago del Estero (2 y 1.355), Misiones (1 y 934), San Juan (1 y 1.252), Tierra del Fuego (1 y 576). No reportaron decesos por la pandemia Catamarca (781 acumulados), Chubut (1.664), Corrientes (1.737), Jujuy (1.692), La Pampa (1.181), La Rioja (1.044), Santa Cruz (1.100), Santa Fe (9.403) y Tucumán (3.648).

Both comments and pings are currently closed.