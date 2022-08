Exitosa jornada solidaria de “Causa Común” en la fiesta patronal de San Cayetano en Burzaco

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa solidario Causa Común Brown, llevó adelante una importante colecta de donación de sangre y cabello en el marco de la fiesta patronal de San Cayetano, en la localidad de Burzaco. La actividad se realizó de 14.30 a 18 horas en la Plaza San Cayetano, en la citada localidad, donde más de 30 vecinos y vecinas se acercaron a donar sangre de forma voluntaria y espontánea para seguir fortaleciendo el banco del Hospital Lucio Meléndez. Además, en simultáneo, se llevó adelante la colecta de cabello en la parroquia San Cayetano, situada en Sempere y Buenos Aires, junto con la organización “Mechones por Sonrisas”, destinada a la elaboración de pelucas para pacientes oncológicos. A lo largo de la jornada estuvieron presentes Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y también el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, quienes dialogaron con los vecinos y vecinas que se acercaron a participar de esta importante colecta altruista. Cabe destacar que esta iniciativa se llevó adelante en el marco de la agenda de actividades del programa Causa Común Brown, que en lo que va del año ya realizó seis colectas de sangre. De la actividad participaron también la directora del Hospital Meléndez Hilda Granotti, la jefa de Hemoterapia, Silvina Otero, e integrantes del servicio de hemoterapia del nosocomio provincial, quienes se manifestaron “muy contentos con la gran recepción” a esta iniciativa por parte de la comunidad. También dijo presente la Cruz Roja, que además de participar en la colecta de sangre brindó asistencia a los vecinos y vecinas que estuvieron en la peregrinación por San Cayetano; y también integrantes del Hogar de Tránsito del CUCAIBA, quienes realizaron charlas de difusión y concientización sobre la importancia de donar órganos.

Both comments and pings are currently closed.