Inauguraron un jardín comunitario que recibirá a niños de tres barrios de Glew

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el diputado nacional Federico Fagioli, junto a Mariano Cascallares y a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, inauguraron el Jardín Comunitario del barrio Pueblo Unido de Glew, que lleva el nombre de la ferviente militante, defensora de los derechos humanos. En la ocasión el Municipio otorgó un subsidio a la flamante institución educativa. También dijo “presente” la secretaria de Integración Socio-Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Fernanda Miño. El acto de apertura del jardín -ubicado en Gobernador Arias y Pasaje Helvecia de Glew- contó con la participación de vecinos y vecinas de los barrios aledaños que quisieron conocer el nuevo espacio destinado a la Educación Inicial. Luego del tradicional corte de cinta, las autoridades hicieron lo propio y recorrieron las instalaciones del nuevo establecimiento. Nora Cortiñas felicitó a quienes impulsaron la obra porque “los niños no son el futuro, son el presente y necesitan todo de nosotros para crecer, tenemos que hacer que sean felices”, sostuvo la referente de los derechos humanos. En tanto, instó a seguir trabajando por todos y cada uno de los argentinos. “Tenemos que hacer que nuestros políticos sean como nuestros héroes de hace 200 años, tenemos que pelear por nuestra soberanía, nunca bajar los brazos, y golpear puertas, no importa las desilusiones, luchemos para vivir una vida digna, para que los chicos crezcan sin sufrir penas. De peleas y luchas está hecha la vida” concluyó Cortiñas. Cabe señalar que la obra fue financiada por la Secretaria de Integración Socio-Urbana (SISU), y estuvo a cargo de la Cooperativa 20 de Diciembre, perteneciente a la “Organización Nuestramérica”. También vale señalar el apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia. El jardín que comenzará a funcionar en los próximos días tiene capacidad para recibir a niños y niñas -en su mayoría provenientes de los barrios, Pueblo Unido, Kanmar y Almafuerte-, que serán acompañados por vecinas que se capacitaron como educadoras populares. La jornada inaugural contó con la presencia de Fagioli, y su par Natalia Zaracho; de Fernanda Miño; la diputada provincial, Lucia Klug, el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, la coordinadora del Jardín, Elisa Ader y la Referente Barrial y Responsable de la obra, Liliana Sandoval, entre otros.

