Presentaron un nuevo espacio vinculado a la ciencia y la tecnología en Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, Mariano Cascallares y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, inauguraron el “Espacio Clic” en la Casa dela Cultura, donde estudiantes e integrantes del sector productivo del distrito tendrán un acercamiento a la economía del conocimiento, el mundo de la digitalización y la producción de datos. El flamante espacio se impulsa a través de un convenio tripartito entre el Municipio, que aporta la logística, la Universidad Nacional Guillermo Brown, que se enfoca en la capacitación, y la cartera de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial. La iniciativa busca promover una actividad científica orientada al desarrollo humano, fomentar vocaciones tecnológicas en los jóvenes, incrementar la alfabetización en el campo de la ciencia de datos y reflexionar acerca de los usos actuales de la ciencia y la tecnología. “En este espacio se desarrollarán diversas actividades con escuelas y también con el sector productivo para potenciar la democratización de saberes y la generación de conocimientos tecnológicos acorde al mundo que estamos viviendo”, sostuvo Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, agradeció el trabajo articulado con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial para seguir “potenciando la educación y el aprendizaje en materia tecnológica”. Finalmente, Costa subrayó su “alegría por poner en marcha un nuevo espacio, esta vez en Almirante Brown, ya que el programa busca fortalecer las capacidades de investigación e innovación para que cada vez más bonaerenses puedan acceder a ellas y capacitarse”. La puesta en marcha del CLIC Almirante Brown permitirá consolidar la articulación de los objetivos de las áreas de Educación, Producción, y Formación Profesional del Municipio, en conjunto con la Universidad Nacional Guillermo Brown. De la actividad participaron el subsecretario de Ciencia, Tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires, Federico Agüero; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola. También dijeron presente el secretario de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, y el secretario de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades.

