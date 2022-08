Alberto Fernández participa de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia

El presidente Alberto Fernández participará este domingo de la asunción del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. La ceremonia de toma posesión de mando está prevista a las 17 (hora argentina). Fernández llegó a Bogotá acompañado por el canciller Santiago Cafiero y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. En el marco de su estadía en Colombia, el mandatario argentino se reunió este sábado con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y con el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce; y participó de un encuentro con el Grupo de Puebla. Para este domingo, en tanto, está previsto que el Presidente mantenga una bilateral con Petro, quien asumirá el cargo en lugar de Iván Duque. El economista y exalcalde de Bogotá de 62 años se impuso en el balotaje del pasado 19 de junio, en el que su coalición Pacto Histórico se impuso con el 50,47% de los votos de los votos sobre el político y empresario liberal Rodolfo Hernández.

