Avanzan las obras de climatización en las escuelas de Almirante Brown

Con un trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la Nación, avanzan a todo ritmo los trabajos de climatización en los establecimientos educativos brownianos. En ese marco, Mariano Cascallares recorrió junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y al subsecretario de Asuntos Políticos de la Nación, Nicolás Ritacco, una importante obra de climatización en la Escuela Primaria N° 10 de Claypole. La actividad se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en Salaberry N°1088, donde se instalan cinco equipos de aire acondicionado para climatizar el edificio, cuya superficie es de 1.500 metros cuadrados y se encuentra dividido en dos plantas. En este sentido, en la planta baja se climatizan tres aulas, un aula de informática, una biblioteca, mientras que en la planta alta se hará lo propio con siete aulas, un salón de docentes y un laboratorio. Cascallares, Fabiani y Ritacco fueron recibidos por la vicedirectora Marcela Algañaroz, a quien también le entregaron una donación de libros para la biblioteca del establecimiento. “Estamos muy contentos de seguir avanzando con obras de infraestructura y, como en este caso, de climatización, todo con la impronta de potenciar la educación pública de nuestro distrito para que nuestros estudiantes puedan tener mejores condiciones de estudio”, sostuvo Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, remarcó el trabajo articulado con los Gobiernos Nacional y Provincial, que permite “seguir sumando cada día obras realmente trascendentales para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown”. De la actividad participaron la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, y el delegado de Claypole, Damián Aranda, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.