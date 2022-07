Encuentran un arsenal en Ezeiza: había 46 cohetes y más de 70 granadas

Un importante armamento que contenía 46 cohetes y más de 70 granadas fue hallado el lunes abandonado dentro de bolsas en el ingreso a un camping durante un operativo en el Barrio Uno del partido bonaerense de Ezeiza. El secuestro del armamento se llevó a cabo en Camino Real y Camino Club Hípico, en la entrada de un camping perteneciente a la Unión del Personal Superior de Empresas Aerocomerciales (UPSA). En ese lugar, la Dirección de Explosivos denunció el hallazgo material bélico en varias bolsas de nylon negro tipo consorcio. Hasta allí fueron convocados efectivos de la Dirección de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden de la justicia federal, que tomó intervención en el hecho tras la denuncia del hallazgo. Los voceros policiales detallaron que en el lugar se encontraron 46 cohetes MB66, dos granadas de fusil M63, 15 proyectiles de mortero 81mm, dos granadas de fusil FMK1 modelo “0”; 59 granadas de fusil FMK3 modelo “1” y nueve granadas de fusil 65AC. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal 4 de Lomas de Zamora. Los informantes precisaron que algunos de los artefactos explosivos fueron detonados debido a su peligrosidad. (DIB)

Both comments and pings are currently closed.