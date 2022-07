Los gremios exigen reapertura de paritarias frente al aumento del dólar

Los gremios que representan a los distintos sectores de los empleados públicos bonaerenses esperan respuestas del Gobierno provincial tras realizar en las últimas semanas pedidos de convocatoria para renegociar aumentos por la inflación acumulada aunque tanto desde el Ejecutivo como desde los sindicatos señalaron que aún no hay novedades sobre los encuentros. Fuentes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop), que la semana pasada se declaró en “estado de alerta” y pidió por una convocatoria “con urgencia”, señalaron que hay “silencio de radio absoluto sobre el pedido de reapertura”. En tanto, desde la Asociación Trabajadores Estatales (ATE) indicaron que “por ahora no hay ninguna convocatoria” para la negociación en la que se encuentran enmarcados los trabajadores de la ley 10.430. Asimismo, fuentes de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) confirmaron esa información, aunque se mostraron esperanzadas en que el llamado se concrete próximamente. Preocupados por la inflación (que acumula 36,2% en el año), tanto Cicop como ATE, UPCN y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizaron pedidos formales de convocatoria. Además, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (que componen Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) también manifestaron en los últimos días inquietudes y la idea solicitar por una reunión con el Gobierno. Fuentes sindicales del FUDB indicaron que tampoco hay novedades de convocatoria para el sector de los docentes. La AJB, por su parte, mantuvo la semana pasada un congreso ordinario en el que definió realizar consultas sobre los “pasos a seguir” en caso de que no haya reapertura. Sin embargo, los judiciales creen que podría haber “alguna novedad” después del receso invernal.

